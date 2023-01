Esame Spezia per il Torino, Juric: “Se arriviamo decimi è come vincere lo scudetto”

Il Torino ospita lo Spezia per la 18a giornata di Serie A. Un impegno che fa seguito all’impresa di San Siro in Coppa Italia, con i granata che sono riusciti a eliminare il Milan ai tempi supplementari e per giunta con un uomo in meno dal 70′ in poi. Dunque, il rischio è che il Toro possa pagare in campionato le fatiche di coppa.

Ivan Juric lo sa e, nella conferenza stampa della vigilia, non nasconde i suoi timori: “Sì, per domani ho davvero paura: è la quarta gara in dieci giorni. Lo Spezia mi piace: se non siamo al 100% dal punto di vista fisico o mentale non c’è partita”. Sugli obiettivi da raggiungere Juric ha le idee chiare: “Se arriviamo decimi è come vincere lo scudetto”.