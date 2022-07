Esame Real per la Juve, Allegri lancia Vlahovic ed elogia Di Maria

Esame Real Madrid per la Juventus, che s’appresta a chiudere la tournée americana con una sfida galattica (fischio d’inizio alle 4:00 di notte). Max Allegri, al canale Twitch del club bianconero, traccia il bilancio di questa spedizione a stelle e strisce: “Otto giorni di ottimo lavoro, tutto procede per il meglio”. L’obiettivo è “farci trovare pronti per la prima di campionato”.

Parole al miele per il nuovo acquisto Di Maria: “E’ un piacere vederlo giocare, fa cose diverse da tutti. Dovremo essere bravi a innescarlo al meglio”. Per quanto riguarda la formazione, il tecnico livornese ha annunciato che tra i pali ci sarà Perin, visto che Szczesny è stato fermato da una noia all’adduttore. Debutteranno Vlahovic e McKennie.