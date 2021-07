Esame da bagnini nel lago per i Terranova

A Ceresole Reale il fine settimana sarà all’insegna dei cani da salvataggio. A partire da oggi, sabato 24, e per tutta la giornata di domenica 25 nelle gelide acque del lago della perla del Gran Paradiso si cimenteranno in diverse prove cani di razza Terranova e altri cani per conseguire i brevetti di salvamento. La manifestazione è organizzata dal Gruppo Subalpino lavori in acqua (sezione cinofila), con la collaborazione dell’amministrazione comunale e del rifugio “Beppe Mila”.

I cani, insieme agli istruttori, si cimenteranno in esercitazioni e prove di salvataggio come il recupero di persone in acqua, di imbarcazioni, di ritorno a riva. Oltre alle prove per i brevetti ci saranno un convegno e anche un momento musicale allietato da Marco Vaccaro Bucalone vincitore del San Remo Rock Festival 2019 e una serata a tema di parrucche dove sarà premiata la parrucca più simpatica. La manifestazione si concluderà nella serata di domenica con la consegna dei brevetti divisi per categoria tra i Terranova e le altre razze di cani presenti.