Esame Atalanta per il Torino, Juric: “Grande stimolo giocare contro Gasperini”

Torino di nuovo in campo: domani (ore 20:15) i granata affronteranno l’Atalanta a Bergamo nel recupero della 20a giornata. Una gara speciale per il tecnico Juric: “Giocare contro Gasperini è un grande stimolo, mi ha insegnato tutto sia a livello professionale che umano. Lo ringrazierò per tutta la vita”.

Sulla possibile formazione da schierare al Gewiss Stadium Juric preferisce non sbilanciarsi ancora: “Voglio vedere come recuperano i giocatori dopo la gara con lo Spezia. Sono rimasto soddisfatto della prestazione”.

