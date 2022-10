Eros Ramazzotti, ma quali ex: al suo fianco una dama bianca

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker diventeranno presto nonni? Assolutamente sì, è sotto gli occhi di tutti e da poco sappiamo anche che il primo figlio di Aurora sarà un maschio. Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker torneranno insieme? Assolutamente no, per mille motivi. Uno legato al riavvicinamento tra la showgirl italo-svizzera e il marito, Tomaso Trussardi. L’altro alla comparsa della “dama bianca”. Già, perché quasi 70 anni dopo la storia tra Fausto Coppi e Giulia Occhini, un’altra donna di bianco vestita irrompe nella cronaca rosa italiana. Questa volta è un’affascinante ragazza bruna, immortalata dal settimanale “Diva e Donna” a spasso con il cantante romano. Una passeggiata notturna che non è sfuggita ai paparazzi e quel loro camminare mano nelle mano, anche se non ci sono baci e abbracci, scatena sospetti. Ancora di più perché entrano insieme nello stesso portone e non riappaiono più. È quello della casa milanese del cantante che forse non voleva farsi sorprendere così presto ma non si è nemmeno sottratto agli obiettivi con una fuga precipitosa. Nel suo passato ci sono due grandi amor. Quello con Michelle Hunziker (con cui è stato sposato dal 1998 al 2009 e da cui ha avuto la sua primogenita Aurora Ramazzotti) e quello con Marica Pellegrinelli (sua moglie dal 2014 al 2019 e madre di Raffaela Maria e Gabrio Tullio). Entrambe poi hanno avuto altri amori: la conduttrice con Tomaso Trussardi, mentre la modella adesso è felice accanto a William Djoko. Negli ultimi anni ad Eros sono stati attribuiti numerosi flirt, sempre smentiti. Lo scorso luglio Eros ha trascorso una vacanza a Mykonos, mentre stava preparando il suo tour mondiale, partito a metà settembre da Siviglia. Il settimanale “Chi”, all’epoca, lo aveva paparazzato insieme a una misteriosa donna, in una lussuosa villa sull’isola greca (la stessa dove lo scorso anno era stato sorpreso in compagnia di una ragazza diversa). I due si rilassavano in piscina e si scambiavano carezze. A occhio, una donna diversa da quella delle ultime foto, ma in fondo sono fatti suoi.