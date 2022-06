Eros in tour, il gran ritorno di Ramazzotti

Il 2023 promette grandi novità per la musica dal vivo a cominciare dal grande ritorno di Eros Ramazzotti. Il cantautore nato ai “bordi di periferia”, romano di nascita, ma juventino come fede calcistica, è atteso al PalaAlpitour di corso Sebastopoli 123, sabato 25 marzo 2023. Il concerto torinese è inserito nelle date del “Battito infinito world tour”, a seguito della pubblicazione dell’album omonimo la cui uscita è prevista il prossimo 16 settembre, ma si può ascoltare già oggi su tutte le piattaforme digitali. I biglietti per questo appuntamento dal vivo saranno disponibili dalle 10 di giovedì 23 giugno su www.ramazzotti.com e www.vertigo.co.it.

Gli iscritti al fan club potranno accedere alla prevendita 48 ore prima; dalle 10 di martedì 21. Tutto è pronto dunque per questa grande festa che segna il grande ritorno del “figliol prodigo” Eros, alla dimensione live. Lo stesso cantante in preda all’euforia, non sta più nella pelle, tanto da dichiarare: «Ho pensato a questi concerti per festeggiare al meglio le nuove canzoni che stanno per uscire. Mi sono messo in gioco – dice ancora il vincitore di Sanremo 1986 con “Terra promessa” – , seguendo ogni singola fase di questo lavoro, curando ogni suo singolo dettaglio e sfumatura. In ognuna di queste serate ci sarà una parte di me e della mia storia. Non vedo l’ora di riabbracciare i miei fans di tutto il mondo. Credo che sia il modo migliore per affrontare questo momento complesso e ricominciare a fare musica insieme».

La voglia di tornare sul palco, rinsaldando un affetto che non si è mai spento, prevale dunque su tutto. L’atmosfera di questo nuovo lavoro, si potrà già capire dal brano “Ama”, primo singolo della serie. Il debutto di “Battito infinito tour” è fissato a Siviglia il 15 settembre, per far rotta poi verso l’Italia, tra la Valle dei Templi di Agrigento (17 e 18 settembre) e l’Arena di Verona, dal 20 al 24 settembre prossimi. Quindi, da navigato comandante, sulla rotta di Cristoforo Colombo, Eros Ramazzotti prenderà la via delle Americhe. Prime date il 30 ottobre a Los Angeles e il 2 novembre a Houston (Texas).