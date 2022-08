Eros e Michelle, così vicini tra il karate e la casa sul lago

Nell’estate delle grandi rotture, mancano invece i grandi ritorni e così ai fan per sognare basta poco. Perché non è vero che Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti staranno di nuovo insieme, ma è bello pensarlo. Lei in effetti frequenta da mesi Giovanni Angiolini, ha passato con lui diverse settimane in Sardegna anche questa estate e nonostante ufficialmente non siano mai usciti allo scoperto sembra un segreto di Pulcinella.

Eppure basta poco per cambiare lo scenario. Basta cambiare posto per le vacanze e il teatrino dei sospetti riparte. Succede infatti che da qualche giorno Michelle dopo aver lasciato la Costa Smeralda abbia scelto di rigenerarsi tra le colline e i vitigni della Franciacorta, in provincia di Brescia vicino al Lago D’Iseo. E succede che da anni, non da oggi, il suo primo ex marito abbia sempre in quella zona (tra Adro ed Erbusco) una casa dove ama passare periodi soprattutto in estate per isolarsi dal mondo.

Ovviamente lei è in albergo e non a casa di Eros, ma tanto basta per scatenare sospetti e speranze. Però per tenersi in forma è andata ad allenarsi in palestra, per una sessione di Karate Kyokushinkai. La stessa disciplina che pratica l’ex marito, che per caso ma anche no era in palestra negli stessi momenti. Hanno fatto tutto alla luce del sole, con diversi testimoni, ma anche questo aiuta ad alimentare il gossip. Poi alla vigilia di Ferragosto, altra sessione di allenamento in palestra. Quella di una nota struttura alberghiera della zona che durante l’anno ospita molti Vip tra cui anche Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Un resort di lusso, anche questo a pochissimi chilometri dalla casa di Eros Ramazzotti, che può arrivare lì anche con il suo amatissimo cavallo.

Insomma, vicinanze pericolose tra due che sono stati sposati per dieci anni ( dal 1998 al 2009) e che da tempo hanno ritrovato un ottimo rapporto. Quando Michelle ha chiuso con Tomaso Trussardi, uno dei primi a farsi vivi era stato proprio Ramazzotti per offrire una spalla alla sua ex. Non c’è altro, loro non hanno offerto altro eppure tanto basta ai nostalgici per sperare in un riavvicinamento definitivo.