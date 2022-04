Eravamo spiati dagli 007 di Putin

Spunta l’intrigo internazionale in questa guerra sacrilega che si macchia del sangue di tanti cittadini innocenti, comprese donne e bambini. La guerra delle spie spesso camuffate con incarichi diplomatici. L’Italia ieri ne ha espulsi trenta come “persone non gradite” che rappresentavano un rischio “per la sicurezza nazionale”. Una decisione condivisa con altri paesi europei che apre un nuovo fronte di tensioni con la Russia, proprio mentre la Ue si prepara ad ulteriori sanzioni che andranno a colpire banche, materie prime come carbone e gomma e anche generi alimentari. Lo ha confermato il Presidente del Consiglio Draghi in visita a Torino per illustrare il piano di aiuti economici alla città, spiegando che «l’Italia appoggia con convinzione le misure restrittive». Parole che pesano come macigni. Specie quando dice: «Voglio ribadire la più ferma condanna del governo e mia personale per le stragi di civili documentate in questi giorni in Ucraina. Putin ne risponderà». E poi ancora: «Le atrocità commesse a Bucha, Irpin e in altre località liberate dall’esercito ucraino scuotono nel profondo i nostri animi di europei e di convinti democratici». Per questo «indagini indipendenti devono fare piena luce su quanto accaduto. I crimini di guerra devono essere puniti». Il tono del Premier ricalca quello di qualche giorno fa, quando disse che «non siamo ancora in un’economia di guerra, ma ci dobbiamo abituare». E lo dice con la convinzione d el l’economista a cui non sfugge certamente il peso che avranno sulla nostra economia non solo le sanzioni di ritorno, ma il blocco di esportazioni dall’Italia alla Russia che metterà in crisi quell’artigianato di eccellenza che è il fiore all’occhiello del nostro paese. E parliamo di vini eccellenti, di borse e scarpe firmate, di mobili, ceramiche pregiate, e dell’alta moda che tanto piace alle moglie degli oligarchi, accessori compresi. Perdite ingenti che tuttavia svaniscono di fronte alle atrocità di questa guerra che non si ferma e, anzi, rivela giorno dopo giorno nuove esecuzioni capitali dei macellai di Putin. Abbiamo scritto dello scempio di Bucha, ma a Borodyanka, un altro comune nella fascia nord occidentale di Kiev, forse è accaduto anche di peggio, con torture di massa che non hanno risparmiato i bambini. E poi ancora l’uso di bombe a grappolo sulle case di Mykolaiv, i missili sulle cisterne contenenti l’acido nitrico nella regione di Lugansk. E l’elenco potrebbe continuare ancora. Zelensky, parlando all’Onu, ha invocato un tribunale sul modello di Norimberga contro la Russia. Per processare Putin. Anche se prima occorrerebbe catturarlo. Ma questa è tutta un’altra storia.

