Era ubriaco ed è caduto nel bosco: così è morto il muratore romeno

Adrian Pantiru è deceduto a causa di una caduta accidentale. L’uomo avrebbe battuto la testa e sarebbe morto su colpo. È questo, in estrema sintesi, il risultato dell’autopsia eseguita ieri sul cadavere dell’uomo dal medico legale Roberto Testi. Secondo la ricostruzione finale da parte degli investigatori, Pantiru stava rincasando dopo essere stato allontanato dal cantiere dove lavorava perché si era presentato completamente ubriaco. Probabilmente confuso, dopo aver perso il senso d’orientamento, l’uomo avrebbe imboccato un sentiero tra i boschi, dove poi è avvenuto l’incidente.

Il suo corpo è stato poi ritrovato la mattina successiva, da una pattuglia dei carabinieri in servizio. Era tra le foglie in una sorta di scarpata a bordo carreggiata, con una vistosa ferita alla testa. L’allarme è scattato immediatamente e di lì a poco via Croce, quella strada stretta fatta di tornanti, si è illuminata a giorno con i lampeggianti blu. Classe 1981, nato a Bacau (Romania) e residente a None, operaio edile di professione. Gli accertamenti sulla sua identità sono stati tempestivi, mentre i vigili del fuoco di Torino Stura coadiuvavano i militari nel recupero della salma.

Identificarlo è stato semplice, aveva addosso uno zainetto con i suoi effetti personali e i documenti. Meno semplice spiegare le circostanze della sua morte, tant’è che è stata necessaria l’autopsia e il perché il suo corpo fosse lì, a pochi metri dall’asfalto, ma nascosto dalle foglie e dagli alberi che si stagliano fitti nella boscaglia. I carabinieri della compagnia di Chivasso, coordinati dal capitano Urbano Marrese, hanno approfondito gli accertamenti anche identificando gli automobilisti in transito, compresi i colleghi della vittima che hanno raccontato dell’allontanamento di Pantiru dal cantiere perché ubriaco.