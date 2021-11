Era sepolto nel bosco: l’operaio scomparso trovato dopo 20 anni

Sono di Mohamed Sow, l’operaio senegalese scomparso il 16 maggio 2001, i resti umani trovati sette mesi fa da un passante in un bosco tra Oleggio Castello e Gattico, nelle colline della provincia di Novara. A stabilirlo è stata la perizia ordinata dalla procura di Verbania ed eseguita dagli esperti del laboratorio di antropologia e odontologia forense dell’università degli Studi di Milano, diretto da Cristina Cattaneo, confrontando le radiografie della testa eseguite al giovane nel 2000 dopo un incidente stradale con il teschio recuperato lo scorso aprile. Il reperto dimostrerebbe che Sow venne ucciso da colpi in testa e poi sepolto. La vicenda di Mohamed Sow rappresenta ancora uno dei casi irrisolti della storia giudiziaria italiana. Mohamed Sow era arrivato in Italia nel 1998, lavorava in un’azienda di pulitura metalli di proprietà di due calabresi di Taurianova, Rocco Fedele e Domenico Rettura. Proprio su di loro si erano concentrati i sospetti degli inquirenti dopo la scomparsa del giovane. Il pm di Verbania Fabrizio Argentieri li aveva accusati di omicidio e occultamento di cadavere, ma dopo ben 7 processi, nel 2014 arrivò l’assoluzione in via definitiva. Proprio il mancato ritrovamento del corpo era stato decisivo per il mancato accoglimento dell’impianto accusatorio della procura, che sosteneva che i due imprenditori avessero ucciso il ragazzo che si sarebbe reso protagonista di una protesta per il mancato rispetto degli accordi sulla sua retribuzione. Secondo gli inquirenti Rettura e Fedele avrebbero ucciso Sow e ne avrebbero fatto sparire il cadavere, che tuttavia non era stato mai ritrovato, almeno fino a qualche mese fa.