Era ricercata per furto dal 2019: arrestata dalla Polizia ferroviaria

Ricercata dal 2019: una quarantottenne romena, residente a Torino, è stata arrestata dagli operatori della Polizia ferroviaria di Torino.

La donna, in compagnia della nipotina minore, è stata controllata dai poliziotti nel pomeriggio di ieri a bordo di un treno regionale sulla tratta Torino – Mondovì, nei pressi della stazione di Torino Lingotto, durante un servizio di vigilanza. Dagli accertamenti è emerso un provvedimento restrittivo da eseguire, emesso nel mese di Luglio 2019 dalla Procura della Repubblica di Torino presso la Corte D’Appello, per l’espiazione di 4 mesi di reclusione per il reato di furto aggravato in concorso.

Dopo essere stata accompagnata presso gli uffici di polizia della stazione di Torino Porta Nuova e sottoposta ai rilievi fotodattiloscopici, la donna è stata associata presso la locale Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno”, mentre la bambina è stata affidata al padre giunto in stazione.