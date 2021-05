Era in compagnia della fidanzata: non apre alla polizia pensando fosse la madre

Era in compagnia della fidanzata. Quando ha sentito bussare alla porta di casa, non ha aperto perché pensava che si trattasse della madre e non voleva che lei lo scoprisse in dolce compagnia. Invece erano i poliziotti, giunti fin lì per controllarlo, dal momento che l’uomo, un 36enne, era agli arresti domiciliari, proprio in quell’appartamento di Torino.

NON ERA LA MADRE MA LA POLIZIA

Preoccupato che potesse essere scoperto, l’uomo ha pensato di nascondere la compagna sul balcone. Quando, però, ha aperto la porta si è trovato, con sua somma sorpresa, gli agenti sul pianerottolo e non la madre.

DENUNCIARO PER ALLACCIO ABUSIVO

I poliziotti, oltre a constatare la presenza della donna, hanno notato alcuni fili elettrici che penzolavano dal contatore e hanno scoperto un allaccio abusivo. Il 36enne è stato quindi denunciato per furto di energia elettrica.