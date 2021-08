Era al mare con la badante ed è sparita: «Voglio sapere la verità su mia madre»

Oltre quattro mesi di mistero. L’angoscia per una scomparsa avvenuta in Sardegna in circostanze poco chiare. È dal 28 marzo che non si hanno notizie di Silvana Gandola, 78 anni, di Pecetto, sparita mentre era in compagnia di una badante, un’italiana di 61 anni. La figlia, medico anestesista ad Asti, l’aveva affidata a lei dopo la morte del marito, perché non rimanesse sola e potesse trascorrere con qualcuno un periodo nella casa di villeggiatura. Affetta da ipoacusia e un principio di Alzheimer non poteva essere lasciata da sola. Da Pecetto le due donne erano partite per raggiungere la Sardegna. La mattina del 28 marzo la badante, che in precedenza era stata al servizio di uno dei più importanti avvocati torinesi, ormai molto anziano, aveva deciso di portare Silvana in una spiaggia vicino a Portobello, distante 40 chilometri dalla loro abitazione. Un luogo impervio e non adatto, secondo la figlia della scomparsa, alle sue condizioni. Ed è anche per questo che ora lei chiede alla procura di Tempio Pausania di fare chiarezza su questa sparizione e valutare anche le responsabilità di chi aveva un compito di sorveglianza sull’anziana. Le due donne quel giorno sono uscite di casa alle 9 e mezza del mattino. La badante ha parcheggiato la sua auto a più di due chilometri dalla spiaggia di San Silverio nel Comune di Aglientu (Sassari). Hanno dovuto camminare per circa mezz’ora per arrivare al mare. Era la domenica delle Palme, e vigeva ancora la restrizione della zona arancione tanto che in quella spiaggia, in teoria, non avrebbero nemmeno potuto andare. Ma la badante l’ha portata lì lo stesso lasciando la sua auto parcheggiata davanti al cancello di un campo di proprietà di un pastore. Dopo essere arrivate alla spiaggia, secondo il racconto della badante, Silvana Gandola le avrebbe detto di essere stufa e di voler rientrare. Ma mentre la badante raccoglieva conchiglie, intorno alle 10 e mezza del mattino, la donna sarebbe sparita dalla sua vista. La badante ha sostenuto di aver dato l’allarme alle 11,45, chiedendo aiuto al pastore, e di aver cercato in lungo e in largo l’anziana. Si è rivolta però ai carabinieri solo in tarda serata e ha avvisato la figlia quando ormai erano le 19, senza rispondere alle sue telefonate per tutto il pomeriggio. Con un messaggio «mi ha comunicato che madre era scomparsa alle 10.25 del mattino, facendomi sprofondare nell’angoscia». Giorni di ricerche serrate che sono diventate settimane e poi mesi. Ma di Silvana nessuna traccia. Una domanda tormenta la figlia, Laura Rizzi: «Perché portare mia madre fino a quella spiaggia così lontana? Come è possibile che sia scomparsa dalla sua vista, nonostante camminasse anche lentamente?». Un mistero, insomma, tutto da chiarire. Anche per questo la donna, assistita dall’avvocata Caterina Biafora, chiede agli investigatori di non demordere e aiutarla nel ritrovare sua madre.