Entra in palestra con una tessera rubata: fermato, aggredisce i poliziotti

Ha minacciato ed aggredito addetti ai lavori e poliziotti, che lo hanno fermato in palestra perché in possesso di una tessera rubata. Il giovane, 20enne tunisino, è stato arrestato e sottoposto a fermo per ricettazione.

IL FATTO

E’ accaduto lo scorso venerdì. Entrato nella struttura, il 20enne ha presentato alla reception una carta non valida e non intestata a lui. Respinto dall’addetto, il ragazzo ha reagito con fare arrogante e si è mostrato indifferente dell’invito ad uscire, dirigendosi verso gli spogliatoi.

AGGREDISCE POLIZIOTTI E DANNEGGIA FINESTRINO DELLA VOLANTE

Fermato ed identificato, nonostante un’iniziale resistenza, gli agenti di Polizia hanno scoperto che risiedeva irregolarmente sul territorio nazionale. Alla notizia che sarebbe stato condotto in Questura per approfondimenti, il 20enne ha dato in escandescenze, aggredendo due poliziotti. Con molta fatica alla fine l’uomo è stato portato negli uffici di via Tirreno, anche se, durante il tragitto, ha danneggiato il finestrino anteriore della Volante.

TROVATO IN POSSESSO DI ALTRE CARTE RUBATE

A seguito della perquisizione personale è stato trovato in possesso di diverse patenti di guida, tessere sanitarie ed alcune carte bancomat intestate ad altre persone, molte delle quali provento di furto.

DUE GIORNI PRIMA AVEVA RAPINATO UN LOCALE IN VIA GALLIARI

Inoltre, i poliziotti intervenuti hanno riscontrato una grande somiglianza fra lui e l’autore di una rapina avvenuta circa 48 ore prima presso una gastronomia kebab di via Galliari. Recuperando le immagini di videosorveglianza dell’esercizio, l’uomo è stato incastrato anche per la perfetta corrispondenza dei vestiti indossati. E’ stato quindi anche denunciato per rapina.