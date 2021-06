Entra con l’auto nel negozio: «Poteva essere una strage»

«Sembrava un terremoto». Invece era un fuoristrada che ha spaccato l’uscita d’emergenza del centro commerciale ed è entrato per una decina di metri nel negozio Cm moda: un cliente ha fatto in tempo a gettarsi in avanti ed evitare di essere travolto, un altro l’ha scampata per un pelo: «La jeep si è fermata a 50 centimetri da lui: ce la siamo cavata con ferite lievi ma poteva essere una strage».

A parlare è uno dei protagonisti dell’incidente, avvenuto poco dopo le 10 di ieri al centro commerciale di via Chieri 96 a Pino, dove ha sede il supermercato Pam. «Sono andato a fare un giro con mio papà – ripercorre Valerio Chiovarelli – Eravamo a qualche metro di distanza quando ho visto gli scaffali tremare e cadere. Credevo ci fosse un terremoto, poi ho visto il fuoristrada venirmi addosso: è stata una scena da film, mi sono catapultato in avanti per non farmi prendere».

Poi Chiovarelli ha pensato al padre anziano, Nicola: «Temevo che fosse stato colpito. O peggio: avevo il dubbio che fosse una rapina e sono corso a difenderlo. Invece lui era incastrato tra uno scaffale e l’auto, che si era fermata a 50 centimetri da lui. E dentro la macchina c’era solo una signora spaventata e immobile».

Sul posto sono poi arrivati i carabinieri della compagnia di Chieri, che dovranno capire che cosa sia successo alla 70enne alla guida del Suzuki. Potrebbe aver avuto un malore mentre parcheggiava o aver soltanto compiuto una manovra sbagliata: di certo è entrata nel negozio dalla porta a vetri dell’uscita d’emergenza e non è stata trasportata in ospedale, a differenza dei due clienti del negozio. «Per fortuna abbiamo riportato ferite lievi – conclude Chiovarelli – Io ho il collare, mio papà ha un taglio sul braccio. Ci porteremo dietro lo spavento per un bel po’ ma ci è andata bene».