Energia, ecco il condominio autosufficiente

L’edificio consuma per il 90% quanto produce ed è il «primo condominio autoconsumatore collettivo d’Italia». Si trova in via Cittadella 19 a Pinerolo ed è stato inaugurato ieri con un taglio del nastro e un seminario web promosso da Acea energie nuove, la società pubblica del Pinerolese, che, assieme a Technozenith, ha lanciato il progetto Energheia sull’efficientamento energetico.

«Siamo una realtà che vende energia elettrica e gas, ci si potrebbe chiedere dunque quale possa essere l’interesse a fare risparmiare il 90% ai condomini, ma Acea pensa che questa sia la nuova frontiera dell’economia, nel segno della transizione energetica che parte dal nostro stesso modello di business – spiega Francesco Carcioffo, amministratore unico di Acea Energie nuove -. E i condomini prenotati per questi tipi di interventi sono già 100». In via Cittadella la facciata ventilata garantisce l’isolamento mentre una pompa di calore usa l’energia del fotovoltaico per produrre acqua calda o fredda.