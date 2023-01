Enardu e Pago fanno sul serio: «Siamo pronti al vero amore»

Non è solo un ritorno di fiamma, l’ennesimo nella loro vita sentimentale. Questa volta Pago/Pacifico Settembre e Serena Enardu andranno fino in fondo perché sono loro stessi a giurarlo. Diversi anni insieme dopo che lui aveva chiuso il matrimonio con Miriana Trevisan e lei la storia con l’ex tronista Giovanni Conversano. Poi un primo addio a Temptation Island 2019, la riconciliazione quando lui l’anno dopo era concorrente al Grande Fratello Vip e di nuovo la rottura. Da qualche mese però hanno deciso di riprovarci e ora nessuno sarò in grado di rompere l’idillio, come hanno raccontato al settimanale “Chi”. In realtà però è tutta colpa di Serena che ha deciso di dare un’altra chance alla coppia. Pago era passato da lei per salutare il figlio, Tommaso, che stava per partire in direzione Stati Uniti. «Quel pomeriggio, a un certo punto, ho fatto in modo che rimanessimo soli per un caffè». Lui ha capito che poteva essere pericoloso fermarsi e se n’è andato, ma la sera Serena gli ha chiesto di vedersi per parlare: «Ho risposto “Ho paura”. Poi sono andato da lei e abbiamo ripercorso tutto il lungo periodo che ci ha tenuto distanti, ma sempre vicini anche se non ci parlavamo. Poi siamo crollati uno nelle braccia dell’altra». Ne avevano bisogno, perché entrambi sono convinti che a fregarli sia stata la sovraesposizione ha distrutto tutto. «Oggi non possiamo giocare o permetterci di prendere alla leggera ogni singolo gesto che nasce dal nostro cuore. Insomma: adesso si fa sul serio». Talmente sul serio che la parola matrimonio (per lei sarebbe il primo) non fa paura anche se, come spiega la Enardu: «questo non significa che ci sposeremo domani. Ne abbiamo parlato, ma di certo faremo le cose con calma senza staccarci mai più. C’era bisogno di un terremoto nella nostra storia per cancellare quello che c’era prima. Oggi ci siamo ritrovati come nuovi, più maturi, pronti al vero amore. Ora comunichiamo e parliamo da grandi. Grazie al passato, viviamo questo nuovo presente bellissimo». E lui conferma tutto: «Io voglio sposare Serena, ma questo passo ora va programmato. Per me è come se fossimo già sposati. Succederà».