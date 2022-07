Emily, stufa dei tradimenti, dice addio al suo Sebastian

Questa è l’estate dei grandi matrimoni Vip, ma anche dei divorzi rumorosi. Come quello che sta per coinvolgere Emily Ratajkowski e il marito, Sebastian Bear-McClard. Secondo il noto sito americano di gossip “Page Six”, infatti, la modella statunitense avrebbe chiesto la separazione dal produttore stufa dei suoi tradimenti.

Manca ancora una conferma ufficiale ma una fonte vicina a Emily avrebbe ammesso l’addio, decisamente burrascoso, tra i due. «Sì, l’ha tradita. È un imbroglione seriale ed è disgustoso», ha detto una persona di fiducia nell’entourage della modella, svelando che sarebbe stato Sebastian a tradirla ma anche a tradirsi innescando tutto.

Emily Ratajkowski, 31 anni e milioni di follower in tutto il mondo (Italia compresa dove è un idolo), è apparsa già da qualche tempo senza il notevole anello di fidanzamento al dito e pareva a molti strano. Come strano era stato il matrimonio improvviso nel febbraio 2018. Il colpo di fulmine tra i due era scoppiato pochi mesi prima e poco dopo le presentazioni ufficiali si erano congiunti in gran segreto in un’aula del tribunale di New York. Poi un anno fa è nato anche il primo figlio, Sylvester Apollo (che oggi ha 16 mesi), e tutto sembrava confermare una grande storia d’amore ma pare davvero che così non fosse.

Il loro ultimo avvistamento pubblico? Il mese scorso quando sono stati entrambi in vacanza nel nostro Paese: la Ratajkowski era arrivata per seguire le sfilate al Pitti di Firenze e poi insieme erano stati in vacanza all’Argentario. Poteva essere un viaggio per riconciliarsi, sembra aver definitivamente allargato il margine, senza possibilità di ripensamenti.

Un’altra fonte vicina alla modella ha confermato la notizia al tabloid “People”, spiegando che Emily si sta concentrando solo sulla felicità del piccolo Sylvester, orgogliosa di fare la mamma a tempo pieno. E intende chiedere il divorzio, anche se al momento i documenti non sono ancora stati registrati. Il primo capitolo di una nuova vita, perché anche i divorzi fanno molto rumore.