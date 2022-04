“Emergenza Ucraina”, incontri al via: «Per gestire il trauma della guerra»

Il primo incontro del progetto “Emergenza Ucraina”, promosso dal Centro servizi per il volontariato Vol.To, si terrà martedì 3 maggio alle ore 18, in presenza presso la sede di via Giolitti 21 a Torino e in diretta su Zoom. Nell’occasione verrà presentato il ciclo di incontri, organizzato in collaborazione con le associazioni SEA – Servizio Emergenza Anziani e Psicologi per i popoli Torino, rivolto agli enti del territorio che vogliono aiutare il popolo ucraino o hanno già iniziato a farlo in questi due mesi di conflitto, intervenendo ai confini delle zone di guerra che lavorando sul territorio, raccogliendo beni alimentari e medicinali da inviare in Ucraina e nei campi di prima accoglienza, oppure accogliendo i profughi arrivati in Italia. Interverranno Maria Teresa Fenoglio, presidente di Psicologi per i popoli, e Alessandra Lancellotti, psicologa e psicoterapeuta, che terranno anche le successive lezioni. Seguiranno infatti altri sei appuntamenti che approfondiranno i seguenti temi: dolore e accoglienza (4 maggio), intelligenza empatica (10 maggio), le reazioni traumatiche (17 maggio), le relazioni di aiuto in una prospettiva interculturale (24 maggio), la protezione temporanea e il ruolo della protezione civile nell’accoglienza (31 maggio), con gli interventi di un rappresentate della Questura Torino e di Franco De Giglio della Regione Piemonte. «Gli incontri di “Emergenza Ucraina” – commenta Gerardo Gatto, presidente Vol.To – hanno come principale obiettivo quello di offrire ai volontari e agli aspiranti tali informazioni utili per gestire il trauma di un contatto così diretto con la sofferenza, ma anche le necessarie conoscenze su come offrire assistenza diretta ai profughi, in un momento così delicato, aiutandoli il più possibile a gestire la tragedia che li ha colpiti. Questo percorso di formazione è un’occasione per rendere ancora più efficace ed efficiente l’azione dei tanti enti e volontari impegnati nel sostegno alla popolazione ucraina». Il Centro servizi per il volontariato della provincia di Torino ha invitato gli altri CSV piemontesi a partecipare all’iniziativa.