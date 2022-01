Per combattere l’emergenza freddo, alle Porte Palatine di Torino è stata allestita una struttura temporanea per i senza dimora. L’iniziativa, all’interno dell’area pedonale di via Basilica angolo piazza San Giovanni, è stata presentata oggi dall’assessore al Welfare del Comune di Torino, Jacopo Rosatelli, e da Giuseppe Vernero di Croce Rossa Italiana (ha collaborato anche la Caritas Diocesana di Torino). Il punto di accoglienza sarà operativo a partire da lunedì 31 gennaio.

IL VIDEO: