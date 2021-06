Emergenza Covid: da oggi coprifuoco a mezzanotte. Dal 14 giugno, Piemonte in zona bianca

Emergenza Covid: il graduale miglioramento dei dati legati alla pandemia sta portando ad un ulteriore allentamento delle misure restrittive adottate, in Italia, peer fronteggiare i contagi. Da oggi dunque altre quattro regioni passano in “zona bianca” compiendo un altro decisivo passo verso l’agognato ritorno alla normalità. Si tratta di Liguria, Veneto, Umbria e Abruzzo, che vanno ad aggiungersi a Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Molise. Per queste regioni scatta la fine del coprifuoco così come lo stop alle restrizioni dell’orario dei locali pubblici.

IL “COPRIFUOCO” PASSA A MEZZANOTTE

Diverso il caso delle regioni gialle, tra cui, lo ricordiamo, c’è anche il Piemonte: qui, a partire da questa sera, il coprifuoco slitta alla mezzanotte (e non più alle 23). Va ricordato, in ogni caso, che la fascia minore di rischio (bianco) non esenta dal rispetto di due misure di sicurezza ritenute tuttora prioritarie: l’uso delle mascherine e il distanziamento. Va sottolineato che le discoteche restano chiuse anche in zona bianca e non è ancora possibile organizzare liberamente feste private.

DAL 14 GIUGNO ANCHE IL PIEMONTE IN ZONA BIANCA

Il 14 giugno diventeranno bianche anche Piemonte, Lombardia, Lazio, Puglia, Emilia Romagna e Provincia di Trento, il 21 giugno toccherà a Sicilia, Marche, Toscana, Calabria, Campania e Provincia di Bolzano. Tranne imprevisti particolari, da quella data tutta l’Italia dovrebbe “salutare” il coprifuoco.