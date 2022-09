Emergenza cinghiali, caccia libera di notte: «Sono oltre 100mila»

Via libera alla caccia al cinghiale anche di notte, pur di mettere un freno all’emergenza che, insieme con il dilagare della peste suina africana tra gli ungulati, allarma agricoltori e allevatori. Sono oltre 100mila, infatti, i capi di bestiame che si stima circolino liberamente in Piemonte. Per questo la Regione, nelle scorse ore, ha firmato l’ordinanza con cui si autorizza alle battute in notturna a patto che si utilizzi un visore a infrarossi o altri strumenti simili. Così ha stabiliti il vicepresidente Fabio Carosso con un provvedimento già in vigore dallo scorso mercoledì e che prevede misure urgenti e mirate per diminuire la presenza di questi mammiferi selvatici sul territorio. Secondo il documento firmato da Carosso, infatti, «il cacciatore che intende esercitare la selezione al cinghiale in qualunque ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino diverso da quello di ammissione deve richiedere la relativa autorizzazione all’ente di gestione, che la rilascia entro 48 ore senza oneri economici aggiuntivi». Rigide anche le “regole di ingaggio”. «Gli appostamenti temporanei e le altane possono essere posizionati ad una misura non inferiore a 50 metri dal confine dell’area protetta informando l’ente gestore». Nelle settimane passate molti sindaci dell’area metropolitana avevano autorizzato con specifiche ordinanze l’abbattimento dei cinghiali e nel Chierese, in particolare, l’allerta è cresciuta di giorno in giorno. «Siamo ormai sotto assedio» spiega Beppe Benedicenti del Coaarp – Comitato amici degli ambienti rurali piemontesi, nato proprio per proporre soluzioni rivolte a sanare quella che per gli agricoltori è una vera e propria piaga. «Non basta nemmeno l’impegno che ci mettiamo perché nel frattempo si sono riprodotti e sono sempre di più». Da almeno due anni, infatti, continua ad estendersi un’allerta che, solo ultimamente, si è amplificata per via dei contagi tra gli animali con il virus della peste suina africana: innocuo per l’uomo ma non per i maiali e gli allevamenti. A mancare, però, sarebbero soprattutto le guardie zoofile, troppo poche per rispettare un piano di abbattimento per almeno 38mila cinghiali come previsto dall’Ispra. «Pochi per ridurre in maniera significativa la popolazione di questi animali» anche secondo il vicepresidente e assessore all’Agricoltura, Fabio Carosso. A fine agosto era stata l’Uncem a chiedere, per ultima, un nuovo piano sugli abbattimenti. «Serve un piano serio, ma il problema è nazionale» avevamo spiegato il presidente del Piemonte, Roberto Colombero e quello nazionale, Marco Bussone. Anche per Sergio Barone della Coldiretti di Torino «per fermare i cinghiali serve una nuova legge nazionale». Un provvedimento che permetta di cacciarli quando vengono scoperti a grufolare tra i campi, distruggendo loro malgrado un raccolto già reso scarso dalla siccità.