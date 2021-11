Embraco, speranze finite: agli operai solo le briciole

Un’offerta di 7mila euro lordi per abbandonare ogni speranza: potrebbe finire così la triste storia dei 391 operai dell’ex Embraco di Riva, che da quattro anni chiedono soltanto di poter lavorare. Invece potrebbero ritrovarsi disoccupati e con pochi soldi in tasca.

Ad anticipare questa possibilità sono i sindacati che alle 15.30 oggi incontreranno in videoconferenza Maurizio Gili, il curatore fallimentare di Ventures, la società che ha rilevato l’Embraco quando la sua casa madre Whirlpool ha deciso di farsi da parte.

Era il 26 ottobre 2017. In seguito Whirlpool ha costituito la società Chieri Italia, dove ha fatto confluire i lavoratori, lo stabilimento di Riva e un fondo di 20 milioni per avviare la reindustrializzazione.

Poi, quando è arrivata Ventures, una parte di quella cifra è stata utilizzata per pagare gli operai tornati in fabbrica e “ceduti” alla nuova azienda. Anche se non facevano altro che spazzare e dipingere le pareti. E Chieri Italia ha versato direttamente a Ventures un’altra quota della somma, 4 milioni di euro: avrebbe dovuto servire per comprare macchinari che, in realtà, non sono mai arrivati. Infatti, il 23 luglio 2020 è stato decretato il fallimento con tanto di accusa per bancarotta fraudolenta ai vertici di Ventures: si sarebbero intascati parte dei soldi ricevuti da Whirlpool.

Infatti Chieri Italia si è insinuata nel fallimento. Ora, però, ha proposto un accordo al curatore Maurizio Gili: la sua proposta prevede di utilizzare i 9 milioni rimasti nel fondo per ripianare i debiti, compensare in parte gli altri creditori e dare quello che resta ai lavoratori. Cioè 7mila euro lordi a testa, molto meno di quanto si aspettassero i diretti interessati (inizialmente si parlava di 49mila euro, sette volte tanto). «Questo significherebbe chiudere ogni discorso e abbandonare le speranze di ripartire entro il 22 gennaio, quando scadrà la cassa integrazione – rilevano sconsolate le sigle sindacali – Altro che un possibile acquirente di cui si è parlato nelle scorse settimane: il ministero dello Sviluppo economico non ci ha convocati né ha risposto agli appelli delle istituzioni locali».

Non è ancora detta l’ultima parola: «All’incontro, Gili e Chieri Italia ci parleranno di questa soluzione ma noi risponderemo che non ci sta bene – aggiungono i sindacati – Vorremmo che i 9 milioni del fondo venissero usati per la reindustrializzazione o almeno che vadano tutti ai lavoratori. Ma forse non è possibile». D’altro canto, la proposta di Chieri Italia può andare in porto solo se accetta il 90% dei lavoratori: «Il problema è che li hanno messi spalle al muro: probabilmente il curatore e Chieri Italia ci diranno che non ci sono alternative. O si prendono quei 7mila euro o non ricevono nulla».