Elodie-Iannone, avanti tutta: l’amore estivo non si ferma

Elodie e Andrea Iannone sono una coppia? Fino a quando erano ricostruzioni forzate delle riviste di gossip potevamo anche non crederci. Ma ora è lei stessa che ne parla, intervistata da “Vanity Fair”. «È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne».

I due prima sono stati fotografati insieme a cena in Sardegna e poteva anche essere un caso. Poi però erano anche in Puglia alla festa per i 31 anni di Diletta Leotta, che ormai è diventata l’amica del cuore per la cantante romana, e lì le antenne del gossip hanno cominciato a drizzarsi. Infine sono stati di nuovo immortalati da “Chi” sulle spiagge della Costa Smeralda dove sono tornati. Ma in mezzo hanno messo anche un weekend a Lugano, dove da anni l’ex pilota del motomondiale ha spostato la sua residenza quando ancora frequentava Belen Rodriguez. In barca a Porto Cervo mentre chiacchierano e mangiano un gelato, oppure ancora in spiaggia mentre chiacchierano, ma nessuna immagine di baci e abbracci.

Ovviamente c’è chi giurava di averli visti avvinghiati e non coltivava dubbi, ma altrettanto ovviamente loro da tempo sanno come funzionano questi meccanismi e quindi fanno molta attenzione a nascondere quello che eventualmente c’è da nascondere. Ecco perché sui social sono apparsi insieme solo in uno scatto di gruppo con la comitiva di amici e nulla di più. A farli conoscere sarebbe stato Attilio Cusani, regista che ha curato gli ultimi video di Elodie ma è anche amico di Iannone. Secondo “Chi” «tra loro sarebbe scattato qualcosa. Prima una semplice empatia, poi una curiosità di quelle che diventano un pensiero fisso e infine attrazione senza ritorno».

L’impressione è che Iannone sia pronto. Dopo Belen e Giulia De Lellis ora c’è Elodie che ha chiuso da poco con Marracash e ha dichiarato che quello sarà comunque il grande amore della sia vita. Non il miglior modo per invogliare un pretendente, ma lui evidentemente ha la testa dura.