Elodie-Iannone a gonfie vele: «Sognano di vivere insieme»

Ogni tre anni Elodie si presenta al Festival di Sanremo e succederà anche tra un paio di mesi. Ora sappiamo quale brano porterà: il titolo è “Due”, quella che in fondo è la sua attuale situazione sentimentale con Andrea Iannone, con il quale fa coppia fissa dalla scorsa estate.

Con una novità importante, però. Perché la storia sta andando talmente bene che forse sono pronti per il grande passo. Non stiamo parlando di matrimonio, quella è un’idea per ora lontana dalle idee di entrambi. Ma visto che da qualcosa bisogna pure cominciare, loro lo faranno con una convivenza. Lo svela in anteprima il settimanale “DiPiù” che cita una fonte vicina alla coppia anche se come al solito blindata. «Ora che si sono trovati e che hanno capito di essere simili, con gli stessi punti di vista, il loro sogno è vivere insieme».

Non è ancora chiaro dove, ma c’è un sospetto. L’ex pilota di MotoGp che finalmente sta per terminare il suo periodo di squalifica per doping, quando ancora frequentava Belen Rodriguez aveva acquistato una villa a Lugano, nel Canton Ticino. E lì era aveva portato anche Giulia De Lellis, prima che lei tornasse con Andrea Damante. Questa sarà la volta buona?

La conoscenza tra Andrea ed Elodie è cominciata durante una vacanza in Sardegna, ed è proseguita in Puglia per il compleanno di Diletta Leotta a metà agosto. Da allora la cantante romana si è gettata a capofitto nella storia. Fin troppo, almeno secondo quello che ha raccontato Alberto Dandolo dalle pagine del settimanale “Oggi”, senza nessuna smentita. Il giornalista, esperto di gossip, spiega il mutamento di Elodie nelle ultime settimane che hanno notato in molti.

Così alcuni amici della cantante si sarebbero lamentati con Dandolo, spiegando che non riconoscono più quella spontaneità e semplicità tipiche di Elodie. Di recente, la coppia è stata avvistata in un noto locale di Milano. «Scortati come due star di Hollywood si sono però rifiutati di assecondare qualsivoglia richiesta di selfie e contatti da parte di alcuni ammiratori». E la colpa sarebbe proprio dell’ex pilota, perché grazie alla sua vicinanza la Di Patrizi ha cambiato abitudini e atteggiamento.