Elodie, amore a gonfie vele: «Stanno arredando la casa»

Ci sono due progetti che Elodie sta coltivando e presto porterà a termine. Due, come il titolo della canzone che porterà tra una decina di giorni sul palco del Festival di Sanremo, sul quale tornerà a distanza di tre anni dall’ultima volta. Ma poi, tour permettendo, sarà tutta per Andrea Iannone dal quale è ormai inseparabile.

Perché questo è il secondo grande progetto al quale sta lavorando. Lo aveva anticipato qualche settimana fa la rivista “Dipiù Tv” e lo conferma adesso anche “Chi” dedicando alla coppia un ricco servizio fotografico scattato per le vie di Milano. La cantante lanciata da Amici da qualche tempo ha lasciato la sua comfort zone a Roma per trasferirsi a Milano, molto più vicina alla villa di Lugano che l’ex pilota della MotoGp aveva acquistato ai tempi in cui frequentava Belen Rodriguez. Solo il primo passo, perché l’intenzione è quella di andare presto a convivere. E intanto lui la sta aiutando ad arredare il suo nuovo appartamento e la accompagna in giro a fare compere.

Qualche tempo fa lei, intervistata da Vanity Fair, aveva spiegato cosa le interessa di Iannone. «È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne». Ora invece ne parlano, tanto che lei è già andata a conoscere la famiglia di Andrea a Vasto, in Abruzzo. E più di recente sono riapparsi in una foto molto intima che li immortalava sorridenti e felici sotto le coperte. Con Belen Rodriguez era finita perché lei aveva preferito ricominciare insieme a Stefano De Martino, anche se poi avevano rotto di nuovo prima di riconciliarsi. Idem con Giulia De Lellis, perché lei alla fine aveva scelto di riprovarci con Andrea Damante.

Ora c’è la Di Patrizi e tutto sembra funzionare al meglio anche perché il brano che lei porterà al Festival parla di una storia finita male, ma ogni riferimento all’amore con Marracash non è casuale. Non è ancora chiaro se in Riviera durante quei giorni arriverà anche lui e in quel, caso riuscirebbero anche a rubare la scena all’altra coppia più attesa, Fedez e Chiara Ferragni; ma basta poco per scoprirlo.