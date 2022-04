Elkann agli azionisti: “Focus su lusso, salute e tecnologia. Juve, risorse per tornare al vertice”

John Elkann, presidente di Exor, ha pubblicato oggi una lunga lettera rivolta agli azionisti della holding.

SULLA GUERRA IN UCRAINA

La nota parte da un pensiero sul conflitto attualmente in corso in Ucraina: “Spero davvero vinca la pace, l’umanità deve comprendere che è giunto il momento di abolire la guerra prima che sia lei a cancellare l’uomo dalla storia – dice Elkann citando Papa Francesco -. Le nostre società si sono adoperate per garantire la sicurezza dei nostri dipendenti e per proteggere le attività locali, aiutando anche direttamente e indirettamente i rifugiati”.

SU INVESTIMENTI

Sugli investimenti: “Guardiamo particolarmente a settori come lusso, salute e tecnologia. Siamo orgogliosi di aver lanciato un programma per sostenere imprenditori che stanno costruendo la nuova generazione di grandi società. Invito qualsiasi imprenditore o leader che stia lavorando per realizzare un sogno e che cerchi aiuto per realizzarlo a mettersi in contatto con noi”.

SULLA JUVENTUS E SU AGNELLI

Questo invece il pensiero sulla Juventus: “La stagione 2020/21 è stata turbolenta, dentro e fuori dal campo. La pandemia ha impedito ai tifosi di vedere le loro squadre in azione ed ha colpito il club proprio quando stava avviando il nuovo piano di sviluppo. Queste difficoltà hanno evidenziato la debolezza strutturale del calcio, in Italia e in Europa, Andrea Agnelli ha sostenuto le ragioni per una riforma della governance del settore, per renderlo più equo e sostenibile”.

SUI RISULTATI DELLA JUVENTUS

“Quando mancano i risultati il cambiamento è necessario – prosegue Elkann -. Per questo abbiamo nominato un nuovo consiglio di Amministrazione, nuovi ad, direttore sportivo, allenatore e giocatori. Abbiamo garantito alla società tempo e risorse sufficienti per tornare ai vertici”.