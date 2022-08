Elisabetta ha trovato un uomo che forse non ha paura di lei

Poco tempo fa ammettere di essere rimasta single «perché gli uomini hanno paura delle donne indipendenti». Oggi però forse Elisabetta Gregoraci ha trovato qualcuno che non ha paura. E se le voci fossero confermate, la nuova coppia dell’estate italiana sarebbe quella formata dalla showgirl di Soverato e dall’imprenditore toscano Giulio Fratini che negli ultimi 2-3 anni si è fatto notare molto nel mondo del gossip.

Per qualche tempo è stato legato a Raffaella Fico, poi nel 2021 la storia con Roberta Morise, ex storica di Carlo Conti. Ma quando lei in primavera è tornata dall’Isola dei Famosi, ha ufficializzato la rottura con un’intervista a Confidenze. «Dopo un anno e mezzo di fidanzamento, da pochi giorni è finita una storia in cui avevo creduto molto. Tant’è che per vivere con il mio (ormai ex) compagno mi ero perfino trasferita a Firenze. So che le relazioni possono vivere alti e bassi, ma ho resistito. Alla fine, però, è arrivato anche un tradimento da parte sua. Non lo commento, ma ho capito che devo imparare a essere un po’ meno buona», raccontava senza far nomi.

Poi però negli ultimi tempi gli avvistamenti di Giulio insieme con Elisabetta si sono moltiplicati. Sarebbero stati avvistati più volte insieme al Twiga, il locale che Briatore – ma guarda – ha aperto anni fa insieme con Daniela Santanché a Forte dei Marmi. E secondo il settimanale Di Più avrebbero dimostrato di essere molto più di semplici conoscenti. Da lì hanno cominciato anche a seguirsi sui social e Giulio è diventato perfino un follower del figlio di Elisabetta, Nathan Falco.

Lei comunque nel weekend era a Capri, insieme al figlio e all’ex marito, Flavio Briatore, per la serata benedica allestita da un noto marchio di moda e che ha avuto come ospite d’onore Jennifer Lopez. Di Giulio, figlio e nipote di noti imprenditori fiorentini (il nonno ha fondato il marchio di abbigliamento Rifle, il padre lavora anche nel campo degli alberghi di lusso) in quell’occasione nessuna traccia. Ma ora li aspettano tutti al varco per avere o meno la conferma di una storia che fa già sognare.