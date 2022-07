Elisabetta aspetta a Balmoral. Harry e Meghan: pace fatta?

Voglio essere la nuova Lady D.: richiesta non semplice, anche se fatta a chi la principessa l’ha conosciuta molto bene, come suo figlio Harry. Eppure sarebbe stata questa la volontà di Meghan Markle, specialmente dopo l’uscita di alcuni titoli forti e tendenti al razzismo su di lei da parte dei media inglesi.

Così, secondo il giornalista investigativo Tom Bower che ha messo tutto nero su bianco nel libro intitolato “Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors”, da parte dell’ex attrice statunitense sarebbe partita una richiesta chiara. Far emergere un preciso parallelismo tra la sua vita e quella di Diana. «Il secondogenito di Carlo acconsentì – si legge – poiché era in preda al panico: non voleva perdere l’attrice dopo soli cinque mesi di conoscenza. Harry ha poi chiesto supporto a suo fratello maggiore, il principe William che invece ha esitato… Con rammarico di William, Harry stava obbedendo agli ordini di Meghan. Non era saggio».

Questo succedeva nel 2016, ma tre anni dopo la Markle ebbe la sua rivincita. Quando la stampa britannica pubblicò alcune lettere private di Meghan, il marito si schierò dalla sua parte apertamente: «La mia paura più profonda è che la storia si ripeta. Ho visto cosa succede quando qualcuno che amo è mercificato al punto che non è più trattato o visto come una persona reale. Ho perso mia madre e ora guardo mia moglie cadere vittima delle stesse potenti forze».

Come è andata a finire, con la loro fuga terminata per ora in California, lo sappiamo bene. Ma la novità è che ad agosto, per la prima volta dall’addio, Harry e famiglia potrebbero veramente passare una parte delle loro vacanze nella residenza estiva della regina Elisabetta a Balmoral. Una leggenda metropolitana negli anni passati, ma questa volta sembra che l’invito sia partito veramente. Come spiega il “Sun on Sunday” «al personale è stato detto di aspettarsi l’elenco completo dei reali, inclusi Harry, Meghan e i loro figli Archie e Lilibet. Si stanno preparando per i Sussex». La riconciliazione definitiva? Forse l’ultimo regalo della regina.