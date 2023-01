Elisa canta, Dardust suona: e il concerto diventa una poesia

La notte del 5 gennaio ha commosso il pubblico televisivo con il concerto dedicato alla Terra in diretta sulla Rai. Adesso, Elisa, straordinariamente accompagnata al pianoforte da un artista come Dardust, è pronta a emozionare dal vivo il pubblico torinese nella doppia data del 16 e del 17 gennaio all’Auditorium “G. Agnelli” di Torino, con il suo “An Intimate Night”. E anche in questo caso, molto probabilmente, si registrerà il sold out dato che ci sono solo più una manciata di biglietti.

L’occasione è ghiotta per gli amanti di musica. Una delle voci più belle del panorama internazionale, infatti, canterà in una versione quasi acustica i brani più famosi della sua carriera le cui musiche risuoneranno attraverso i magici tasti di un artista del calibro di Dardust, pianista, compositore e produttore pluripremiato e plurinominato ovunque. In più ci saranno solo chitarre e archi, per un risultato che, come si è visto in tv, è davvero toccante. Verrà creata una dimensione magica e poetica in cui Elisa ripercorrerà la sua carriera partendo dal presente.

Fatto della bellissima “Come te nessuno mai” che in queste settimane si sente ovunque. Una dichiarazione d’amore diretta, semplice, che arriva dritta al cuore. E poi via, con i più grandi successi, “Silent song”, “Prome tt im i”, “Anche fragile”, “No Hero”, “L’anima vola”, “Se piovesse il tuo nome”, “Luce”, con cui vinse il Festival di Sanremo nel 2001, “O forse sei tu”, “A modo tuo”.

Ventidue brani per un viaggio musicale imperdibile grazie a un’artista che oltre al talento mette cuore in ogni brano che scrive. Amore puro per gli uomini, per il pianeta che ai suoi occhi appare un’anima fragile da proteggere. Sempre.