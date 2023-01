Eli, Vanessa e le altre 40enni: le più amate dagli italiani…

Una volta era Lorella Cuccarini, ma solo per dovere di pubblicità. Oggi invece qual è la donna dello spettacolo e della tv che fa impazzire gli italiani? Ce lo svela un sondaggio freschissimo di CougarItalia.com, il portale che promuove incontri tra donne in carriera ed uomini più giovani. Il campione di quasi 2500 uomini, tra i 24 ed i 55 anni, ha espresso risultati anche sorprendenti, partendo comunque dal presupposto che dovevano essere tutte donne dai 40 anni in su. Al primo posto Elisabetta Gregoraci che ha totalizzato 665 preferenze. Attivissima sui social, con 4.943 post e 1,9 milioni di follower su Instagram, l’ex moglie di Flavio Briatore ha fatto il vuoto. Sul podio con lei la sempre affascinante Vanessa Incontrada al secondo posto con 608 preferenze. Forse meno attiva su Instagram, ha però un numero maggiore di seguaci: 2,5 milioni. Ma tra le quarantenni che fanno impazzire gli italiani ci sono anche Elisabetta Canalis (44 anni) con 464 preferenze e 3,4 milioni di seguaci ed Ilary Blasi (41 anni) che nel sondaggio è sesta, raccogliendo 456 preferenze e 2,1 milioni di persone che la seguono. Maddalena Corvaglia (43 anni) con 348 preferenze ed 1,1 milioni di seguaci su Instagram è invece al nono posto. E al quindicesimo posto troviamo Laura Pausini (48 anni) con 188 preferenze e 4 milioni di follower. Il terzo posto nella classifica assoluta è per Federica Panicucci (55 anni) con 560 preferenze ed un milione di follower mentre in settima posizione troviamo Alessia Marcuzzi (50 anni) con 437 preferenze ed al primo posto per numero di seguaci su Instagram: 5,5 milioni. Ottava la sempre verde Sabrina Salerno (54 anni), con 357 preferenze ed 1,3 milioni di seguaci mentre più indietro all’undicesimo posto troviamo Monica Bellucci (58 anni) con 295 preferenze e 4,9 milioni di follower e dodicesima è Sabrina Ferilli (58 anni), 271 preferenze e 984 mila seguaci. Ma c’è spazio anche per le sessantenni. La quarta posizione con 513 preferenze è stata infatti conquistata da Barbara D’Urso (65 anni) che di follower ne ha addirittura 3 milioni. Decima invece Alba Parietti (61 anni) con 320 preferenze.