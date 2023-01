Eli Gregoraci, nozze in vista? Alla mano spunta un anello…

Il primo spunto di gossip del 2023 è già arrivato. Merito di Elisabetta Gregoraci, della sua vacanza al caldo e del suo nuovo fidanzato. Perché dopo aver passato il Natale a Malindi, come tradizione, nel resort dell’ex marito Flavio Briatore, EliGreg è volata a Dubai.

Nulla di strano se non fosse che nelle ultime ore la showgirl calabrese ha postato una foto da Dubai citando il suo attuale fidanzato e Giulio Fratini l’ha ricondivisa sul suo account personale. Ma soprattutto ha postato un altro scatto in cui si vede la sua mano in primo piano.

Un dettaglio è subito balzato agli occhi: il prezioso anello con zaffiro blu che Elisabetta indossa con grazia in primo piano, accompagnato da una parola sola, “happy” con cuore blu e il nome di Giulio. Dobbiamo pensare che sia quello definitivo, il pegno d’amore che li porterà alle nozze tra qualche mese. Forse presto per dirlo, ma in fondo lei e Briatore sono separati da sei anni e mai come questa volta lei è stata vicina ad un impegno importante.

Eppure Elisabetta Gregoraci non vuole ancora apertamente parlare della sua storia con Giulia Fratini. Lei e l’imprenditore fiorentino fanno coppia almeno dalla scorsa estate, ma anche nell’ultima intervista a “Verissimo” non lo ha nominato: «È un periodo molto felice della mia vita, sto bene, quando mi vivo le cose sono scaramantica. Ho l’ansia che succeda qualcosa, la vivo serenamente, alla giornata» ha raccontato a Silvia Toffanin senza mai nominare una volta il suo nuovo amore.

Poi ha parlato ancora a lungo della sua storia con Flavio Briatore: «Ci vogliamo molto bene, abbiamo molto rispetto l’uno dell’altro, ma stiamo sempre insieme, perché abitiamo a 500 metri l’uno dell’altro. Io ho detto subito la verità al bambino, perché sono molto più intelligenti e più svegli di noi».

Detto questo, non c’è possibilità di tornare insieme, soprattutto adesso che nella sua vita privata c’è Giulio: «Nessuno ha avuto delle storie importanti, sono passati sei anni da quando ci siamo lasciati. Lui lo sa che per lui ci sono sempre, litighiamo, lo sa che può contare su di me. Ci vuole molta testa e molta pazienza».