Elezioni sindaco Torino, si vota fino alle 15. Affluenza shock del 32,61% [FOTOGALLERY]

Secondo giorno di votazioni a Torino per l’elezione del Sindaco nel ballottaggio tra Stefano Lo Russo (centrosinistra) e Paolo Damilano (centrodestra). Oggi urne aperte dalle 7 e fino alle 15, poi inizieranno le operazioni di scrutinio.

AFFLUENZA SHOCK: 32,61% (ALLE 23 DI IERI)

Ieri affluenza scarsa ai seggi: l’ultima rilevazione, alle 23, è stata del 32,61% (224.874 torinesi sui 689.684 aventi diritto). Una percentuale anche inferiore rispetto a quella del primo turno: due settimane fa, infatti, fu del 36,50%.

(AGGIORNAMENTO, 8:40) DAMILANO: “NON PUO’ ESSERE 40% A SCEGLIERE SINDACO”

Dati preoccupanti quelli sull’astensionismo a Torino: non si nasconde il candidato a sindaco del centrodestra, Paolo Damilano, che su Facebook ha scritto: “Una città che non va a votare è una città che rinuncia a lottare per il suo futuro. Questa non può essere Torino, non può essere il 40% dei torinesi a scegliere il sindaco. Andiamo a votare, abbiamo tempo fino alle 15”.

IERI CANDIDATI AL VOTO

Nella mattinata di ieri entrambi i candidati, Paolo Damilano per il centrodestra e Stefano Lo Russo per il centrosinistra, hanno provveduto a esercitare il loro diritto al voto (foto di Tonino Di Marco).