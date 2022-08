Unione Popolare consegna le proprie firme per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre. La lista di Luigi de Magistris ha presentato il tutto questa mattina in Corte d’Appello a Torino: nei giorni scorsi erano state raccolte le 60mila firme necessarie per la partecipazione e aveva organizzato eventi per accompagnare le proprie delegazioni in tutta Italia.

IL VIDEO di Tonino Di Marco