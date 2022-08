Seconda giornata di consegna delle liste dei candidati in Piemonte in vista delle Elezioni politiche del prossimo 25 settembre. In Corte d’Appello questa mattina si sono presentate le delegazioni di Lega e Forza Italia. Quest’ultima ha annunciato che Silvio Berlusconi sarà a capo della lista per il Senato.

IL SERVIZIO di Tonino Di Marco