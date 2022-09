Elezioni politiche 2022, vince il centrodestra. FdI primo partito, Meloni: “Governeremo per tutti”

Si può anche dire che il centrodestra abbia conquistato la maggioranza, ma le elezioni le ha vinte Giorgia Meloni con un autentico solco tra Fratelli d’Italia e gli altri partiti della coalizione: dalla Lega, praticamente doppiata, a Forza Italia al di sotto del 10%.

I RISULTATI (ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 11)

I dati forniti dal Ministero dell’Interno raccontano dunque di una schiacciante vittoria di Fratelli d’Italia e dunque della coalizione del centrodestra. Segue il centrosinistra con il PD primo partito. Quindi il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. Male la Lega di Salvini, tallonata anche da Forza Italia di Berlusconi.

Coalizioni (Camera) – maggioranza 201 seggi:

Centrodestra 43,83% – 87 seggi

Centrosinistra 26,20% – 11 seggi

Movimento 5 Stelle 15,12% – 9 seggi

Azione – Italia Viva 7,84%

Coalizioni (Senato) – maggioranza 101 seggi:

Centrodestra 44,05% – 34 seggi

Centrosinistra 26,05% – 5 seggi

Movimento 5 Stelle 15,48% – 4 seggi

Azione – Italia Viva 7,75%

Camera:

Fratelli d’Italia 26,08%

Partito Democratico 19,11%

Movimento 5 Stelle 15,33%

Lega 8,81%

Forza Italia 8,10%

Azione-Italia Viva 7,80%

Alleanza Verdi e Sinistra 3,64%

+Europa 2,84%

Altri < 2%

Senato:

Fratelli d’Italia 26,10%

Partito Democratico 18,98%

Movimento 5 Stelle 15,48%

Lega 8,89%

Forza Italia 8,27%

Azione-Italia Viva 7,75%

Alleanza Verdi e Sinistra 3,53%

+Europa 2,94%

Altri < 2%

IN PIEMONTE

Centrodestra al comando anche in Piemonte: per il Senato, nel collegio plurinominale Piemonte 01 (Torino-Collegno) la coalizione ha raggiunto il 39% dei voti. Il PD è il primo partito con il 32,83% mentre il Movimento 5 Stelle insegue a 12,64%. Nel collegio Piemonte 02 (Chieri-Moncalieri) il centrodestra raggiunge invece il 51,99%. PD secondo partito al 25,43%, superato da FdI al 29,88%. Per la Camera centrodestra al 39,97% e centrosinistra al 32,18%.

MELONI (FDI): “GOVERNEREMO PER TUTTI”

Le prime dichiarazioni di Giorgia Meloni sono arrivate nella notte dal palco del quartier generale di Fratelli d’Italia: “Non è un punto di arrivo, ma di partenza – ha detto -. L’Italia ha scelto noi e non la tradiremo mai, governeremo per tutti. Questo è il tempo della responsabilità. Sono rammaricata per l’astensionismo, ora la sfida sarà ricostruire il rapporto fra Stato e cittadini”.

CONTE (M5S): “RIMONTA SIGNIFICATIVA”

Soddisfatto anche Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle: “Tutti ci davano per spacciati, ma la rimonta è stata significativa – ha dichiarato -. Siamo la terza forza politica, abbiamo una grande responsabilità. Il PD? Vedremo se starà dietro alle nostre battaglie. Indubbiamente la competizione con loro ha compromesso la competizione con il centrodestra, che si è presentato unito”.

LE REAZIONI ESTERE

Exit poll e prime proiezioni hanno monopolizzato anche le testate di news estere, dove l’exploit della Meloni è la notizia che campeggia sulle varie home page, con una declinazione niente affatto positiva per l’Italia. Per la Bbc «l’estrema destra vince le elezioni italiane», mentre France Press si spinge a titolare «il partito post-fascista di Meloni è in testa» e in Spagna si usa la definizione «ultra destra». Poi, a comandare, saranno come al solito le reazioni dei mercati. E non è detto siano contrarie.