Elezioni in Piemonte, Berlusconi: “Forza Italia un voto utile, anche per i moderati”

Silvio Berlusconi lancia la campagna elettorale di Forza Italia in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Il Cavaliere è intervenuto in collegamento telefonico dall’evento di presentazione delle liste tenutosi a Torino in mattinata.

“Il Piemonte è una delle regioni più sviluppate e vicini all’Europa, ma allo stesso tempo esposta a venti di crisi – dice Berlusconi -. Occorre che il Governo per questo agisca a tutela di famiglie e imprese, al contrario si rischiano effetti gravi”.

“Ci aspettiamo molto dal Piemonte in questo 25 settembre, qui ho sempre trovato uno spirito affine al mio – ha aggiunto -. Nella coalizione non siamo tutti uguali, per questo votare per noi è utile per moderati, centristi, liberali e cattolici. Vogliamo rappresentare un governo in tutti questi sensi, credibile in Europa e nell’Occidente e rassicurante per i mercati”.