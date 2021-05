Elezioni, Appendino mette le cose in chiaro: “Al ballottaggio non appoggeremo il Pd, lo escludo al 100%”

“Per le prossime elezioni amministrative, l’unico scenario che escludo al 100% è che appoggeremo il Partito Democratico al ballottaggio, sarebbe una presa in giro”. Lo ha scritto su Facebook la sindaca di Torino, Chiara Appendino, che aggiunge: “I matrimoni combinati non funzionano e le intese non si fanno certamente in 10 giorni, tra primo e secondo turno”.

“Se ci sono le condizioni per costruire progetti innovativi, lo si fa subito – specifica -. Sbaglia chi crede che gli elettori rispondano alle indicazioni dei dirigenti di partito; devono credere in un progetto, altrimenti nessuno è in grado di orientarli”.

LEGGI ANCHE:

Torino, la sindaca Chiara Appendino è incinta: l’annuncio sui social