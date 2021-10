Elezioni amministrative a Torino: affluenza del 36,50%, i candidati ai seggi [LE FOTO]

Secondo ed ultimo giorno di elezioni amministrative a Torino: dopo la prima fase (dalle 7 alle 23 di ieri), oggi (dalle 7 fino alle 15) i cittadini torinesi saranno chiamati ai seggi per la scelta dell’elezione diretta del Sindaco (tra i 13 candidati) e il rinnovo del Consiglio Comunale e dei Consigli circoscrizionali, con eventuale turno di ballottaggio domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021.

AFFLUENZA AL 36,50% (ORE 23)

Affluenza in calo per la prima giornata di voto. Alle 12 avevano votato il 9,62% degli aventi diritto. Alle 19, invece, l’affluenza ufficiale era del 29,29%. Alle ore 23 l’ultima rilevazione ufficiale di giornata: 36,50%. Dati in calo rispetto alle ultime Comunali del 2016, anche se allora si votava solo di domenica.

I CANDIDATI AL VOTO

Nella mattinata di ieri si sono susseguiti ai vari seggi anche alcuni dei candidati a sindaco di Torino. Paolo Damilano, candidato per il centrodestra, ha votato al seggio 770 allestito presso il liceo Alfieri in compagnia dei genitori e dei figli più grandi.

Stefano Lo Russo, candidato a sindaco di Torino per il centrosinistra, ha invece votato al seggio 108 alla scuola elementare Eugenio Montale.

Valentina Sganga, candidata a sindaco di Torino per il Movimento 5 Stelle e per i Verdi, ha votato invece al liceo Volta poco dopo le 11. Con lei anche il compagno Fabio Versaci, consigliere comunale.

Al voto anche l’attuale sindaca, Chiara Appendino, che ha scritto su Facebook: “Ogni volta è un momento emozionante, buon voto a tutti”.