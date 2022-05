Elettra frena sui figli, per ora: «Non c’è fretta, siamo giovani»

Come in tutte le coppie che vivono insieme, non necessariamente da sposate anche se loro lo sono da quasi due anni, la domanda che scatta dopo un po’ è sempre una: ma quando fate un bambino? Vale anche per Elettra Lamborghini e Afrojack (norme d’arte di Nick van de Wall) e ora arriva anche la risposta.

Elettra la affida al settimanale “Dipiù Tv” spiegando che lei e il marito pensano spesso ad avere dei bambini, ma per ora hanno accantonato il progetto: «Quando diventerò mamma voglio essere la migliore del mondo: voglio fare le cose perbene, dare a mio figlio tutto il tempo e le attenzioni di cui avrà bisogno. E adesso sarebbe impossibile. Ma non c’è fretta, siamo ancora giovani».

Un pensiero a quello che aveva detto chiaramente solo qualche mese fa a ’Verissimo’: «A settembre circolava la notizia che fossi incinta e ci ho pensato. Non era vero ma sicuramente mi piacerebbe in futuro. Ora però penso che vorrei fare ancora tante cose prima. Ho tanti sogni, quindi per ora aspettiamo. Non che con un figlio non possa realizzarli, ma per come sono fatta io vorrei essere la mamma migliore del mondo e rendere la vita a mio figlio più semplice possibile. Non penso di dover fare un figlio solo perché mi sono sposata». E si capiva che per lei è comunque un argomento delicato: «Un anno fa sono stata male. Era uscita la notizia che fossi incinta, come ogni sei mesi o anche meno. Non lo ero ma ho iniziato a pensare: “Oddio, ma è questo che la gente si aspetta da me, forse dovrei farlo”. Non devo farlo perché sono sposata, ma credo a quel punto la vita cambi».

Quindi per ora va bene così anche perché entrambi hanno una vita frenetica: tre case diverse: una in provincia di Milano, una vicino a Bruxelles e una a Miami, con tempo relativo per la vita di coppia: «Facciamo i salti mortali per trascorrere insieme più tempo possibile, per starci vicino a vicenda. Perché anche se io faccio tante cose, alla fine la mia attività preferita in assoluto è fare la moglie».