Eletta “miss suocera 2021”: è la torinese Donatella Galvani [FOTO]

Un successo dedicato a nuore e generi spietati che sostengono che la suocera non potrà mai essere una Miss. Già perché, domenica 13 giugno, Donatella Galvani, 60 anni, impiegata, di Torino, mamma di Ilaria, di 26 anni e suocera di Salvatore, a conclusione di un’accesa finalissima, che si è tenuta nella località turistica di Bellaria (Riviera Romagnola), ha vinto la 27° edizione del concorso nazionale di bellezza e simpatia “Miss Suocera 2021”, ideato da Paolo Teti della Te.Ma Spettacoli (ideatore e Patron anche del concorso “Miss Mamma Italiana”).

Oltre alla classica passerella in abito elegante, la neo “Miss Suocera”, ha parlato di sé e di come trascorre le sue giornate destreggiandosi tra il lavoro e la famiglia e del suo hobby, che ha proposto anche come “prova di abilità”, infatti, Donatella si è esibita in una coreografia di twirling insieme a sua figlia Ilaria (entrambe sono due Majorette), che, unita alla sua simpatia ed alla sua eleganza, le è valso il titolo di “Miss Suocera 2021”.

Altre le simpatiche suocere premiate durante l’evento:

• “Miss Suocera Damigella d’Onore” ARIANNA MACCIONI, 50 anni, intermediatrice immobiliare, di Ancona, mamma di Christian e Lucrezia, di 24 e 18 anni e suocera di Giulia;

• “Miss Suocera Eleganza” GRAZIA MARIA CLAUDIA DIONE, 66 anni, ragioniera, di Marina di Ravenna (RA), mamma di Bianca di 37 anni, suocera di Stefano e nonna di Anna di 5 anni;

• “Miss Suocera in Gambe” GABRIELLA GIULIA BUSO, 58 anni, casalinga, di Brugine (PD), mamma di Matteo, Debora e Beatrice, di 29, 27 e 24 anni e suocera di Mattia e Giulia;

• “Miss Suocera Sorriso” MATTEA NARDUCCI, 56 anni, impiegata, di Bologna, mamma di Masha di 32 anni, suocera di Marco e nonna di Sofia e Leonardo, di 4 e 3 anni;

• “Miss Suocera Dolcezza” VANIA PELLIZZARI, 62 anni, casalinga, di Dueville (VI), mamma di Alice e Giovanni, di 36 e 31 anni, suocera di Manuel e nonna di Arianna ed Alessandro, di 5 e 2 anni;

• “Miss Suocera Radiosa” LORELLA BEDON, 61 anni, casalinga, di Sarzano (RO), mamma di Jessica ed Emily, di 40 e 28 anni, suocera di Andrea e nonna di Benedetta di 3 anni;

• “Miss Suocera Solare” CARLA VIANELLO, 63 anni, casalinga, di Marghera (VE), mamma di Vanessa e Giada, di 34 e 29 anni, suocera di Thomas e nonna di Matilde e Gabriel, di 12 e 6 anni;

• “Miss Suocera Glamour” MARINA MARCHIONNI, 63 anni, commessa, di Montegranaro (FM), mamma di Maicol di 34 anni e suocera di Cristina;

• “Miss Suocera Fashion” VITTORIA CAPONI, 63 anni, operatrice sanitaria, di Corridonia (MC), mamma di Alessio di 40 anni e suocera di Michela;

• “Miss Suocera Sprint” PATRIZIA MODENA, 60 anni, infermiera, di Conselve (PD), mamma di Luca e Sara, di 35 e 31 anni e delle gemelle Martina e Veronica, di 27 anni, suocera di Elisa, Giorgio, Semmy e Frank e nonna di Leonardo ed Athena, di 3 ed 1 anno e della piccola Mia, di 7 mesi;

• “Miss Suocera Romantica” MONICA TONETTI, 51 anni, artigiana, di Lonate Pozzolo (VA), mamma di Melissa di 26 anni e suocera di Domenic;

• “Miss Suocera Sportiva” MARILENA MANTI, 57 anni, impiegata, di Sirolo (AN), mamma di Sofia e Margherita, di 26 e 17 anni e suocera di Lorenzo;

• “Miss Suocera Sponsor Top” CARMELA VIGLIOTTI, 53 anni, casalinga, di Imola, mamma di Donato, Vincenzo e Giuseppe, di 22, 20 e 12 anni e suocera di Irene e Julia.

La fascia “Miss Suocera Simpatia” è stata assegnata, a pari merito, a:

• GRAZIELLA SCORTEGAGNA, 57 anni, operaia, di Cornedo Vicentino (VI), mamma di Riccardo e Simone, di 37 e 35 anni, suocera di Giovanna ed Alice e nonna di Alessandro;

• MARIA ROSARIA FESTA, 56 anni, impiegata, di Castano Primo (MI), mamma di Valentina e Alessandro, di 34 e 22 anni e suocera di Sharon;

• SABRINA CAPOBIANCO, 49 anni, casalinga, di Pesaro, mamma di Ivan e Martina, gemelli di 21 anni e suocera di Francesco;

• ORNELLA SETTI, 80 anni, casalinga, di Reggio Emilia, mamma di Alberto di 48 anni, suocera di Barbara e nonna di Giulia e Bianca, di 13 ed 11 anni.

Tutte le signore suocere premiate saranno protagoniste del Calendario “Miss Suocera 2022”, il primo calendario dedicato alla figura della suocera, giunto alla sua 5° edizione.

L’evento, Patrocinato dal Comune di Bellaria Igea Marina, è stata presentata da Paolo Teti e da Barbara Semeraro “Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2016”. Madrine d’Onore le Mamme Miss vincitrici del concorso “Miss Mamma Italiana”.