Resta in Israele, il piccolo Eitan Biran, unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone. In un’intervista a Channel 13 News, la nonna materna del bambino, Ether Peleg, ha ribadito che “la sua casa è qui, in Israele. Non è stato un rapimento”.

Intanto domani mattina è prevista la prima udienza al Tribunale della famiglia di Tel Aviv sul caso Eitan: la causa è stata aperta da Aya Biran-Nirko, zia del bimbo cui è stata affidata la sua tutela.