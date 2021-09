Eitan, le accuse dello zio: “Gli stanno facendo il lavaggio del cervello”

“Gli stanno facendo il lavaggio del cervello”. Haggai, fratello di Aya, zia e tutrice legale del piccolo Eitan, unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, è categorico dopo aver incontrato il bambino a casa del nonno materno Shmuel Peleg, in Israele.

Un incontro di un’ora durante il quale, secondo Haggai, Eitan “a tratti ha pronunciato frasi fuori contesto, messaggi che gli sono stati impiantati”. Il sospetto è pesante, terribile: “Gli stanno facendo il lavaggio del cervello”.

Nel frattempo il nonno Shmuel è stato interrogato dalla polizia israeliana dopo essere stato indagato in Italia per sequestro di persona. Ma rimane convinto di aver agito per il bene del bambino, che ripete continuamente essere “in buone condizioni di salute”.