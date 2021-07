Edoardo Casalone è il nuovo allenatore della Reale Mutua Basket Torino

La Reale Mutua Basket Torino è lieta di annunciare che Edoardo Casalone è il nuovo head coach della compagine gialloblù.

Piemontese, classe ’89, coach Casalone inizia a muovere i primi passi sulle panchine del settore giovanile della Junior Casale, dove collabora anche con la Serie A1 di coach Crespi. Nella stagione 2013/14 arriva la prima esperienza fuori regione con Don Bosco Livorno, dove – oltre all’impegno con il settore giovanile – ricopre il ruolo di assistant coach in Serie B. L’anno successivo è richiamato in Piemonte, a Tortona, per il primo anno di A2 dei bianconeri. Con Derthona arriva anche il primo trofeo: insieme al capitano gialloblù Mirza Alibegovic, nella stagione 17/18, alza la Coppa Italia di categoria.

Nella stagione 2018/19 sposa il progetto della Dinamo Sassari e, a fianco di coach Gianmarco Pozzecco, mette in bacheca una FIBA Europe Cup e una Supercoppa Italiana. Oltre agli impegni con i club, coach Casalone ha guidato la selezione piemontese al Trofeo delle Regioni nella stagione 12/13 e ha fatto parte del coaching staff della Nazionale U18 nella stagione 16/17.

“Sono molto onorato di entrare a far parte del progetto che sta portando avanti questa ambiziosa Società. Da avversario, Torino è sempre stato un campo caldo dove si respira la tradizione della pallacanestro piemontese e non vedo l’ora di sentire la spinta e la passione dei nostri tifosi. Lavoreremo da subito per allestire una squadra con caratteristiche che ho ben in mente, una squadra che sul campo esprima sempre la massima energia. Ho grande voglia e desiderio di trasmettere al gruppo il piacere di lavorare insieme, di divertirsi e far divertire tutti i torinesi“. Le prime parole del nuovo coach gialloblù.