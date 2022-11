Intervento dei vigili del fuoco a Castellamonte, dove è andato in fiamme un edificio agricolo adibito a deposito di rotoballe e ricovero per animali. Diverse squadre dei vigili del fuoco, da quella di Ivrea ad altre costituite dai volontari di Bocconero, Castellamonte, Rivarolo e San Maurizio, si sono messe all’opera dalle 5 del mattino.

Prontamente liberati e messi al sicuro diversi esemplari di bovini che erano sistemati in un ricovero presente nell’ultimo settore dell’edificio. Ancora in corso alcune operazioni di smassamento. La superficie interessata dall’incendio è stata di 600 metri quadrati, con 350 rotoballe finite in fumo.

