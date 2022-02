Ecco Vlahovic: «Ho il Dna vincente come la Juventus, per questo sono qui»

Le prime parole di Dusan Vlahovic in bianconero sono per il suo passato. «Prima di iniziare vorrei ringraziare la Fiorentina e i tifosi che mi hanno sempre supportato nel bene e nel male. Ho dato tutto me stesso fino all’ultimo momento».

Vlahovic, quali sono le sue sensazioni?

«Sono emozionato e orgoglioso di aver firmato con la Juventus, una società gloriosa. Sono prontissimo e voglio dare il mio contributo alla squadra per ottenere grandi risultati. Voglio ringraziare il presidente della Juve e tutte le persone che mi hanno portato qui».

Perché ha scelto la Juventus?

«Si parlava tanto delle squadre estere ma la scelta è stata facile. Il Dna della Juve di non mollare mai e di combattere fa parte del mio carattere e la scelta è stata facile».

Quali obiettivi si è posto?

«Voglio ambientarmi il prima possibile negli schemi del mister. Voglio conoscere bene i miei compagni e creare un rapporto di amicizia con tutti dai compagni allo staff perché è il primo passo per arrivare a traguardi importanti».

Le fa paura indossare la 7 di Cristiano Ronaldo?

«Il numero 7 sinceramente non rappresenta niente per me. Tutte le maglie della Juve pesano. Sono qui per aiutare i compagni ad arrivare ai nostri obiettivi. Il numero della maglia non è importante conta solo la nostra determinazione in campo. Penso solo ad allenarmi e vincere».

Ha sentito qualche giocatore della Juve?

«Sì ho sentito Chiesa. Noi abbiamo un bellissimo rapporto. Mi dispiace che si sia fatto male ma lo aspetteremo. Non vedo l’ora di scendere in campo con tutti i compagni insieme».

Tra poco debutterà in Champions…

«Sarà sicuramente un’emozione unica perché non ho provato ancora quelle sensazioni. Se il mister mi farà giocare debutterò. Non so dove arriverò ma voglio arrivare lontano».

Sente il peso di dover aiutare la Juve?

«Io sono nella Juve e non ci sono scuse. Devo farmi trovare pronto perché la Juve non aspetta nessuno. Pensiamo partita per partita perché la Juve vuole vincere. Qua conta solo quello».

Ha già parlato con il mister?

«Sì, ma non abbiamo parlato tanto. Ho fatto un solo allenamento. Mi ha dato il benvenuto. Non vedo l’ora di scendere in campo e dare il massimo. Sono davvero contento».

Ha un idolo a cui si ispira?

«Ora è il momento di avere il mio percorso per diventare un grande giocatore. Con il lavoro duro, giorno dopo giorno, voglio crescere tanto».

Ha un modulo preferito?

«Io sono a disposizione del mister. Sia in fase difensiva sia in fase offensiva. Sono disposto a tutto. Non ho problemi e nemmeno preferenze devo pensare solo a giocare e a inserirmi il prima possibile».

Ha voglia di giocare con Dybala?

«Non l’ho ancora visto perché è con la nazionale. Si tratta di un grande giocatore e speriamo torni presto. Deciderà il mister ma sono tutti grandi giocatori: Dybala, Morata, Kean e Bernardeschi»…

Pensa di poter risolvere i problemi della Juve?

«Penso che non esista nessun giocatore al mondo che risolve le partite da solo. La squadra è quella che vince e la squadra è quella che perde. Solo tutti insieme possiamo uscire da una situazione complicata e insieme possiamo vincere».

Prenderà la casa di Ronaldo?

«No, sto cercando una casa ma non sarà quella di Cristiano. Devo essere umile a me non interessa delle case o di altro. Io ho solo voglia di campo, di migliorare e di vincere».