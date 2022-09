Ecco lo “speed date” delle imprese: «L’obiettivo? Creare i posti di lavoro»

Uno “speed-date” tra imprenditori per sviluppare nuovi progetti e generare posti di lavoro a Torino e in regione. È questo l’intento di “Business Match del Piemonte”, l’evento organizzato dai Ronchiverdi, che ha visto ”sfidarsi” 25 eccellenze del territorio piemontese di caratura internazionale: da Martini a Valmora, da Carlo Pignatelli a Caffè Vergnano, da Head a Generali al Torino FC. Solo per citarne alcune. In questa seconda edizione dell’evento “b2b”, unico a Torino, e non solo, le 25 imprese si sono sedute insieme ai tavoli dove, due rappresentai alla volta di altrettante realtà imprenditoriali, si sono confrontati in “match” dedicati alla formazione di idee e partnership. Il tutto è avvenuto sullo sfondo del tema dell’illusionismo aprendo simbolicamente le celebrazioni agli Europei e ai Mondiali di Magia che si terranno a Torino nel 2024 e nel 2025. Ogni tavolo “da gioco” aveva il nome di un mago, da Silvan a Houdini passando per Copperfield. Al termine della mattinata di colloqui gli invitati si sono seduti tutti attorno al tavolo per il pranzo cucinato da Marco Sacco due Stelle Michelin con il suo Piccolo Lago e una per Piano 35. Aperitivo Martini, vini Damilano, dolce Alberto Marchetti. «Noi crediamo fortemente nel fare impresa – spiega il direttore marketing dei Ronchiverdi, Massimo Di Conza – soprattutto in momenti complessi come questi l’unione crea opportunità, fatturati e di conseguenza posti di lavoro». All’iniziativa ha partecipato anche l’assessore allo Sport, Mimmo Carretta che ha ribadito l’importanza di fare rete per sviluppare l’economia del territorio, confermando che: «Gli Eurovision il prossimo anno non ci saranno a Torino, ma al loro posto ci sarà una sorpresa» ha detto l’assessore, intervistato a margine della presentazione dell’evento che è durato tutta la giornata.