Ecco “Le stanze viventi” di Flashback

I ritratti dipinti da Sarah Bowyer degli ex bambini, ora adulti, nati nell’ex brefotrofio di corso Lanza; le micronarrazioni video realizzate da I fannidada (al secolo Fanni Iseppon e Davide Giaccone), a partire dalle copie disegnate in bianco e nero dei Gesù Bambino rappresentati dai maestri del passato; la fotografia di una quercia secolare nel parco del complesso insieme con una piccola quercia nata dalla pianta madre, opera che Mery Rigo ha titolato “Adoption. La foresta siamo noi”. Tornano a rivivere le stanze a lungo disabitate nel complesso di corso Lanza 75 con i primi tre progetti artistici, allestiti in altrettante sale al piano terra del Padiglione A, di Flashback Habitat, Ecosistema per le Culture Contemporanee, come spiega il direttore artistico Alessandro Bulgini, «quel piccolo ecosistema dove interagiamo tra di noi e l’ambiente che ci circonda, quell’ambiente dedicato all’arte e alla cultura dove sviluppiamo la nostra creatività e troviamo quel nutrimento essenziale per l’anima». Nel nuovo hub culturale di Borgo Crimea, quartier generale di Flashback Art Fair, spazio che è stato inaugurato il novembre scorso con la fiera diretta da Ginevra Pucci e Stefania Poddighe, sono state presentate ieri le opere dei primi tre artisti che daranno vita al progetto “Living Rooms/Le stanze viventi”. Il progetto proseguirà nel 2023 coinvolgendo 20 artisti dell’area piemontese, selezionati con un bando pubblico, cui verrà chiesto di far rivivere con opere site-specific altre 70 stanze, per un totale di 3 mila metri quadri.

Sempre ieri è stata inaugurata “Opera Viva Habitat” di Alessandro Bulgini. L’installazione che per due settimane ha segnato le volte di via Po racconta ora visivamente sulla facciata esterna del Padiglione A il nuovo progetto di Flashback Habitat. «Habitat è Opera Viva, un’esperienza che parte da lontano – è ancora Bulgini -. Quello che è stato fatto fino a ora è un accenno di quanto può succedere qui. Ora la sfida è così ambiziosa che va alimentata con una combinazione di ulteriori risorse e l’inizio di questa avventura, anche in connessione col nome Habitat, sta nel creare un dono, un ambiente favorevole, che sia un esempio fruibile da tutti e realizzato grazie al contributo di tante sensibilità consapevoli». In questo habitat si svilupperanno tutte le attività dell’Ecosistema secondo un Manifesto di Intenti presentato ieri. Da gennaio sul sito www.flashback.to.it sarà possibile scaricare l’Application per sottoporre il proprio progetto, si potrà, poi, fare domanda per progetti di mostre, atelier per artisti e designer.