Ecco le serrande artistiche dedicate alle donne afghane

«Le donne afghane non devono perdere la speranza». Con queste parole l’artista iraniana, Masoudeh Miri, nata al confine con l’Afghanistan, commenta la sua opera appena dipinta sulle quattro serrande della falegnameria Garino in borgo Campidoglio: il primo murales torinese dedicato alle donne dell’Afghanistan. Forme e colori vivaci che rappresentano la resistenza del genere femminile oppresso dai talebani. L’artista utilizza una simbologia nascosta che stupisce e che di certo è piaciuta molto al titolare della falegnameria di via Rocciamelone 1, Alberto Garino, che ha deciso di contattare Miri per farle dipingere le serrande della sua attività. «Ho conosciuto Masoudeh ad Artissima e mi sono subito appassionato ai suoi lavori, così ho pensato che avrebbe potuto rendere pubblica la sua arte dipingendo uno spazio visibile a tutti» spiega Garino, architetto, che ha promosso l’iniziativa e ha deciso di ospitare la mostra di quadri realizzati dall’artista, anche lei architetto, dedicati questa volta alle donne iraniane vittime delle torture del regime dell’Iran degli anni Ottanta: «Ho allestito una stanza apposita per la mostra che verrà inaugurata il prossimo giovedì alle 19». Le “serrande artistiche” fanno parte del museo a cielo aperto del borgo ideato dal Mau che ha curato la realizzazione dell’opera e dell’esposizione. «Il Mau nella sua azione di miglioramento estetico del quartiere sta guardando anche alle serrande con progetti mirati – spiega il presidente del Mau e direttore dell’Accademia Albertina di Torino, Edoardo Di Mauro -, il riferimento universale all’oppressione della donna va al dramma che sta vivendo l’Afghanistan. E anche l’Accademia Albertina si sta attivando per organizzare borse di studio destinate ai giovani afghani».