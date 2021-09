Ecco Kora, magnetoterapia che riduce i dolori dei nostri amici a quattro zampe

Si chiama Kora ed è il dispositivo medico per la magnetoterapia per gli animali domestici. Un nuovo, rivoluzionario tappetino collegato ad un piccolo apparecchio che, sfruttando le proprietà dei campi elettromagnetici pulsanti, riduce il dolore a ossa, muscoli e articolazioni portando, tra l’altro, ad un profondo stato di rilassamento.

La novità

I nostri amici a 4 zampe d’ora in avanti potranno curare i loro malanni, dalle patologie croniche dell’osso ai dolori articolari, dalle artrosi al dolore post-operatorio e lo potranno fare in compagnia del loro padrona, a casa o dal veterinario, stesi su un tappetino collegato ad un apparecchio di ridotte dimensioni che, una azienda veneziana, la Iacer, da sempre nel settore dei dispositivi medici, ha realizzato la prima magnetoterapia pensata per cani e gatti, costruita per essere sicura ed efficiente come quella per uso umano. Kora trova particolare utilizzo nelle patologie croniche dell’osso, dall’osteopenia all’osteporosi, all’artrite, nelle fratture, dolori articolari, dolori post-operatori, edemi, strappi e stiramenti. La magnetoterapia genera inoltre parecchi benefici come analgesico, vasodilatatorio, disintossicante, anti-edematoso, curativo e rigenerante. Kora viene commercializzato nelle cliniche per animali, tra i veterinari ma, soprattutto, si vuole arrivare nelle case dove ci sono animali a quattro zampe.

L’idea

L’idea, venuta a Jacopo Filippi, ingegnere clinico della Iacer, ha subito riscontrato parecchie simpatie ed interesse anche dall’estero dove l’azienda veneta è conosciuta come leader mondiale proprio per la magnetoterapia. «È un metodo fisioterapico», dice Jacopo Filippi, 2 che sfrutta le proprietà dei campi elettromagnetici pulsanti per ridurre il dolore. Inoltre non crea alcun fastidio all’animale anzi lo porta ad un profondo stato di rilassamento. Il nuovo dispositivo, battezzato Kora, è stato prodotto sulla base di studi clinici veterinari e verificata dal reparto di ingegneria clinica di Iacer. Semplici programmi mirati danno la garanzia che l’animale sta eseguendo una terapia realmente sicura ed efficace. Prima di mettere in commercio (lo si può acquistare sul sito web) questo dispositivo medico abbiamo eseguito tutti i test di sicurezza, prove di laboratorio per uso domestico e tutto ciò che assicura un prodotto di altissima qualità.